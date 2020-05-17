Звезда «Квартала 95» Лера Товстолес порадовала поклонников новой фотосессией в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Типичная я, когда нечего надеть весной», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Товстолес позирует в гардеробной в одном белье, элегантно выгнувшись и показав роскошное тело.

«Время показать свои умения сделать классную съёмку в домашних условиях💪🏼📷 Я считаю что у меня получилось достойно! Спасибо Лера Товстолес», - сказал автор фотосессии.

Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

« Нереальная», «крутая», «мой любимый цвет», «очень красивая на снимках! По доброму завидую», «ничего себе», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала себя в ванной.

На фото Лера позирует совсем без одежды, но зато с полотенцем на голове. Товстолес решила на ночь сделать себе маску на лицо и сфотографировала себя в таком виде. Звезда позировала по бюст и самое интересное не было видно.

"Время спа процедур", - подписала фото Лера.

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