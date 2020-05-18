25-летняя украинская актриса и юмористка, звезда "Квартал 95" Лера Товстолес обрадовала поклонников стильным образом
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, сделанным в звукозаписывающей студии.
Лера предстала в дерзком топе белого цвета, поверх который натянула еще один, но уже прозрачный, а также штанах сочного синего оттенка. Взгляд цепляют ее "осиная" талия и упругие округлости.
В волосы Лера вплела синюю ленту и надела на голову наушники. Судя по серьезному выражению лица, девушка на что-то обиделась или просто задумалась.
"Я йоу 👋😝", - лаконично подписала фото Товстолес.
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Пользователи успели поставить сотни лайков и оставить несколько комментариев.
"Оу😍💥"
"Кльова❤️"
"Какая талия"
"Обида обидная!" - название фото. Почти все треугольники на стенах подсчитала и сбили..."
Ранее мы сообщали, Лера устроила дикий тверк, собираясь на работу. Юмористка не смогла сдержать радости, что наконец вышла с карантина. В белом топе, черных узких шортиках до колен, такого же цвета пиджаке и красных шпильках Лера эффектно появилась из гардеробной, задрав ногу. Затем она повисла на дверях, согнулась вдвое и станцевала тверк.
"Сегодня мой первый официальный рабочий день после карантина) Всем желаю продуктивных дней и не забывать, что карантин ещё продолжается, так что играем по правилам, но радуемся ослаблениям 🥂⛵️", - написала Товстолес.
"Ну сумасшедшая... И...красивая!"; "Как я тебя понимаю, я так же в магазин собираюсь 😂👌🏻"; "Тверк👏🏻", - зааплодировали ей в комментариях.
Напомним, звезда "Квартал 95" без штанов посветила идеальным телом в дерзких позах.
А еще Politeka писала, что горячая красотка из "Квартал 95" сверкнула похудевшей фигурой в пижаме.
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