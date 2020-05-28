Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала себя в дерзком свежем образе

На фото красотка была в желтом топе и джинсах, сидя на коленках на кровати. Лера приспустила штаны, чтобы была видна пятая точка в черном белье. Товстолес позировала в профиль, повернувшись головой к камере, а руки положила на колени. Фото получилось домашним и даже дерзким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Любимый сфоткал", - подписала фото Лера.

Фанаты, включая жену Кошевого, поставили почти тысячу лайков и написали несколько комментариев:

"Глянь, какая красивая", "Красиво, Андрей прям фотограф от бога . супер", "Девочка", "просто бомбическая".

Ранее мы сообщали, что 25-летняя украинская актриса и юмористка, звезда "Квартал 95" Лера Товстолес решила немного изменить внешность.

На кадрах красотка предстала с более светлыми волосами, чем всегда. Звезда покрутила головой и поиграла распущенными волнистыми локонами.

Сообщалось, что известная украинская модель Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", предстала в красивом ярком образе.

Наряд имел маленький топик, который обтянул ее упругую грудь, а его глубокое декольте сделало еще больший акцент на аппетитных прелестях. На шее звезды сверкала крупная цепочка.

Напомним, эпатажная блондинка из "Квартал 95" сверкнула дарами природы в прозрачном топе

А еще Politeka писала, что красотка из "Квартал 95" в одном белье залезла в шкаф ради горячей фотосессии

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Квартал 95" согнулась вдвое и дико потрясла своими "булочками"



