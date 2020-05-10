Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала себя в ванной

На фото Лера позирует совсем без одежды, но зато с полотенцем на голове. Товстолес решила на ночь сделать себе маску на лицо и сфотографировала себя в таком виде. Звезда позировала по бюст и самое интересное не было видно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Время спа процедур", - подписала фото Лера.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки. Все из-за того, что Товстолес опубликовала кадр в сторис Инстаграм, где таких функций нет.

Ранее мы сообщали, что модель и актриса "Женского квартала" Валерия Товтолес похвасталась жаркими кадрами в нижнем белье.

красотка опубликовала на своей странице в Instagram новый видеоролик, в котором решила немного пофантазировать. Она представила, как будет позировать для рекламы мировых модных брендов.

Сообщалось, что 25-летняя украинская юмористка, звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес удивила преображением во внешности.

Звезда завязала на голове косынку, из-под которой выбивались несколько прядей и густая длинная челка черного цвета. Девушка сфотографировалась крупным планом и подписала: "мастер перевоплощения Валерия".

Скорее всего, Лера в действительности не стала перекрашивать волосы, а просто воспользовалась париком. Как известно, она любит эпатировать публику неожиданными выходками.

Напомним, красотка из "Квартал 95" засветила лишнее во время жарких танцев

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