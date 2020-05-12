Первый день на работе после карантина

25-летняя украинская актриса и юмористка, звезда "Квартал 95" Лера Товстолес вскружила голову дикой пляской - от радости, что наконец вышла на работу после карантина

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала, как собиралась на работу "до" и "после" изоляции (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, если раньше артистка цепляла на себя "все, что выпадет из шкафа", не особо парясь над своим внешним видом, лишь бы побыстрее. То теперь из гардеробной появилась просто богиня - в белом топе, черных узких шортиках до колен, такого же цвета пиджаке и красных шпильках. После эффектного появления Лера на радостях высоко задрала ногу, затем повисла на дверях, согнулась вдвое и станцевала тверк - дико тряся "пятой точкой".

Конечно, это самоирония.

"Сегодня мой первый официальный рабочий день после карантина) Всем желаю продуктивных дней и не забывать, что карантин ещё продолжается, так что играем по правилам, но радуемся ослаблениям 🥂⛵️", - подписала кадры Товстолес.

"Лера, ты и так собиралась раньше на роботу, как на втором видео😅❤️"

"Ну сумасшедшая... И...красивая!"

"Как я тебя понимаю, я так же в магазин собираюсь 😂👌🏻"

"Тверк👏🏻"

Ранее мы сообщали, звезды "Женского квартала", включая Товстолес и ее коллег Веру Кекелию, Марту Адамчук, Элину Мбани, Александру Машлятину и других, поддержали взрывной "челлендж-драку", когда нужно якобы наносить удар по воображаемому врагу. Этот удар передается по цепочке.

"Типичная ситуация, как мы боремся за роли» 😝😝😝", - говорится в подписи.

Напомним, звезда "Квартал 95" без штанов посветила идеальным телом в дерзких позах.

А еще Politeka писала, что горячая красотка из "Квартал 95" сверкнула похудевшей фигурой в пижаме.

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