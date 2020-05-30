Ірина Білик, Алла Пугачова, Віра Брежнєва неодноразово виходили заміж, підшукуючи ідеальну партію

Ірина Білик встигла п'ять разів змінити чоловіка. Перший у Ірини був Юрій Нікітін - музикант, який у підсумку став відомим продюсером. Пара була разом 8 років. Другий чоловік Андрій Оверчук протримався менше, всього 4 роки, але цього часу вистачило, щоб завести дитину. З телеведучим Дмитром Коляденко співачка пробула ще менше - 3 роки. Наступний був Дмитро Дікусар, з яким Білик пробула теж три роки. А ось зараз красуня вже з Асланом Ахмадовим, від якого з'явилася друга дитина. Про це пише Politeka.net.

Алла Пугачова за свої роки встигла теж змінити п'ять чоловіків. Першим був цирковий артист Міколас Орбакас, з яким молода співачка пробула всього чотири роки, але цього вистачило, щоб з'явилася зіркова дочка - Крістіна Орбакайте. Другий чоловік зірки - кінорежисер Олександр Стефанович, з яким вдалося прожити лише три роки. Після деякої перерви Алла вийшла заміж за концертного директора і продюсера Євгенія Болдіна, з яким пробула 7 років. Філіп Кіркоров став четвертим чоловіком Пугачової, з яким вона прожила 9 років. У 2011 співачка вийшла за гумориста і телеведучого Максима Галкіна, з яким завела ще двох дітей - Гаррі і Єлизавету.

Віра Брежнєва закриває наш топ, у красуні було всього три чоловіка. Першим був Віталій Войченко, від якого співачка народила першу дочку Соню. Пара прожила кілька років у незареєстрованому шлюбі, після чого розійшлася. Після цього Віра вийшла заміж за українського бізнесмена Михайла Кіпермана і взяла його прізвище. У пари народилася дочка Сара, а після шести років спільного життя сім'я розпалася. Вже в 2015 Брежнєва таємно вийшла заміж за продюсера Костянтина Меладзе, з яким перебуває у шлюбі і зараз.

Залишається тільки гадати, це у зірок хобі або вони шукали настоющую любов.

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