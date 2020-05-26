38-летняя украинская певица и актриса Вера Брежнева, жена известного композитора Константина Меладзе, ошеломила уютным домашним образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала, как выглядит по утрам. Вера в белой свободной футболке удобно расположилась на диване с чашкой чая.

Блондинка предстала ненакрашенной с растрепанным хвостиком и драгоценными украшениями.

"Недавно узнала, что один из самых популярных запросов в интернет-магазине в эти недели - это дистанционный подбор помолвочных колец с доставкой по всей стране - как же это мило! ♥️💍 #любовьспасетмир 🙏 Я на этой волне тоже решила себя порадовать - надела любимые украшения и пью вкусный чай 💛", - поделилась Вера.

Менее чем за час пост собрал почти 40 000 лайков. Пользователи кинулись обсуждать образ Брежневой. Некоторые удивились, что рядом с ней не было ее мужа.

"Как здорово! Значит люди не только разводятся☺️ но ещё и создают семьи❤️"

"А говорят, бедные артисты без денежек сидят.))"

"Верочка, вы такая красивая! Прям заряжаете своей внутренней гармонией, счастьем, добром!🤗"

"😂 Кто-то говорит, что карантин разрушил многие браки 😂 . А информация в вашем посте говорит об обратном"

"Фото супер ❤️"

"Постарели вы уже"

"Константин Шотаевич где?"

Ранее мы сообщали, Брежнева изумила видом в костюме "а-ля 80-е". Певица понастальгировала за выступлениями и опубликовала в соцсети ролик из гримерки - "за пять минут до выхода на сцену". Вера покрутилась перед камерой в роскошном комбинезоне серебристого цвета, который выгодно обтянул ее стройную фигуру.

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