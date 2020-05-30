Ирина Билык, Алла Пугачева, Вера Брежнева неоднократно выходили замуж, подыскивая идеальную партию

Ирина Билык успела пять раз сменить мужчину. Первый у Ирины был Юрий Никитин - музыкант, который в итоге стал известным продюсером. Пара была вместе 8 лет. Второй муж Андрей Оверчук продержался меньше, всего 4 года, но этого времени хватило, чтобы завести ребенка. С телеведущим Дмитрием Коляденко певица пробыла еще меньше - 3 года. Следующий был Дмитрий Дикусар, с которым Билык пробыла тоже три года. А вот сейчас красавица уже с Асланом Ахмадовым, от которого появился второй ребенок. Об этом пишет Politeka.net.

Алла Пугачева за свои года успела тоже сменить пять мужчин. Первым был цирковой артист Миколас Орбакас, с которым молодая певица пробыла всего четыре года, но этого хватило, чтобы появилась звездная дочь - Кристина Орбакайте. Второй муж звезды - кинорежиссер Александр Стефанович, с которым удалось прожить только три года. После некоторого перерыва Алла вышла замуж за концертного директора и продюсера Евгения Болдина, с которым пробыла 7 лет. Филипп Киркоров стал четвертым мужем Пугачевой, с которым она прожила 9 лет. В 2011 певица вышла за юмориста и телеведущего Максима Галкина, с которым завела еще двух детей - Гарри и Елизавету.

Вера Брежнева закрывает наш топ, у красавицы было всего три мужа. Первым был Виталий Войченко, от которого певица родила первую дочь Соню. Пара прожила несколько лет в незарегистрированном браке, после чего разошлась. После этого Вера вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана и взяла его фамилию. У пары родилась дочь Сара, а после шести лет совместной жизни семья распалась. Уже в 2015 Брежнева тайно вышла замуж за продюсера Константина Меладзе, с которым находится в браке и сейчас.





Остается только гадать, это у звезд хобби или они искали настоющую любовь.

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