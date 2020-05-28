Українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, показаласвои форми у всій красі

Дівчина вирішила показати свої форми у всій красі, а також розповісти, як їй вдалося їх отримати. Модель не приховує, що робила пластику і навіть не одну, тому зовсім не соромиться свого тіла і готова делться секрети привабливості, повідомляє Politeka.

Так, дівчина розкрила секрет своєї привабливості, зокрема, пружних форм, які вона любить показувати в тісних бікіні і мереживній білизні:

«Минуло вже багато часу після повторної мамопластики, вже спав набряк і груди стала м'якою і придбала потрібну форму😍 Імпланти я вибрала Motiva 475cc . Це нове покоління екстра м'яких імплантів каплевидної форми перетікає в круглу🔥 Розмір вийшов третій, як я завжди хотіла», - написала Альона.

Шанувальники тут же відреагували:

«Ідеальна фігура», «У Вас красива фігура, правда якщо б груди була 2 розміру, виглядало б апетитніше. Але це моя думка. 😚», «Не бачу у вас ідеальних форм. Груди жахливо ....занадто видно що штучна. Та ще й занадто велика для вашої і без того, не пропорційної фігури», «Це анатоми? 😮», «Противно дивитися💩», «як можна лягати під ніж і наркоз до хірурга без досвіду? У нього клініка схожа на музей😂😂😂».

Раніше модель, яка прославилася не звичайної стрункістю при зростанні понад 170 см, в цей раз вирішила показати, як займається доглядом за собою і своєю шкірою, щоб та мала ідеальний золотистий загар. Тим не менш, бажання перетворити себе оцінили не всі користувачі мережі.

Дівчина вирішила розповісти, що вона любить солярій, але головне знати міру. Раз на тиждень вона ходить в горизонтальний солярій з темним кремом на 200 бронзантов.

"Поясню чому солярій мені пішов на користь, а не шкоду. У мене жирна шкіра, схильна до висипань. Будь-які кошти, які мені радили, не давали потрібного ефекту. Я просто блищу як новорічна ялинка і все) а забивати пори матуючої пудри мені якось не хочеться. Солярій ж виявився ідеальним варіантом для мене".

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