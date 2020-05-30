Настя Каменських, Даша Астаф'єва, Маша Єфросиніна та інші брюнетки похвалилися своїми фігурами в купальниках
На першому фото Настя Каменських. Вона стояла в маленькому чорному купальнику, а образ доповнила очками і косами. Красуня позувала десь на піщаній дорозі біля екзотичних рослин в Мексиці. На фото можна легко оцінити підтягнуті форми співачки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На наступному фото Даша Астаф'єва. Красуня була в червоно-чорному купальнику, стоячи у воді на тлі хвилі. Співачка відкинула голову, розставила руки і закрила очі від задоволення. Фото вийшло цікавим і на ньому видна фігура красуні.
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Замикає трійку Маша Єфросиніна. Красуня показала себе у чорному купальнику, а доповнила образ стильними окулярами. Телеведуча стояла на пляжі на тлі моря. Фотографія відмінно показує не тільки фігуру Маші, але і загар, який був, правда, тільки на ногах.
На четвертому фото показала себе Мішель Андраде. Красуня була в купальнику з квіточками, а сама сиділа на носі яхти. Співачка доповнила образ чорними окулярами і відвела свій погляд від камери в бік. На фото можна побачити не тільки форми красуні, але і ніжки.
Замикає наш топ Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita. Красуня стояла в чорному закритому купальнику біля пальми і демонструвала свою розтяжку, задерши ногу вище голови.
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