Известная украинская певица Настя Каменских показала, как выглядит у нее начало дня

На фото Настя лежала в постели и смотрела на камеру. Рядом можно увидеть ее собаку-блондинку - Мими. Фото было сделано так, чтобы было видно восходящее солнце, которое уже ворвалось в окно и осветило комнату. Фотография получилась нежной и солнечной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали множество комментариев под фото:

"Какая красотка", "Доброе утро, Настюша", "А где собака ?)))", "Настя у вас пластическая операция на лицо?", "Красивая,но видно уже года берут свое!", "Только досмотрела твои блоги похудения!".

Ранее мы сообщали, что звездная пара украинского шоубиза певица Настя Каменских и рэпер Потап обрадовали поклонников семейными кадрами - идиллия и страсть.

На кадрах Настя предстала в белом узком платье и накинутом на плечи пальто, с широким обручем на голове вместо фаты. Красотка кокетливо поиграла на камеру, блеснув пышным бюстом в откровенном декольте.

Сообщалось, что известная украинская певица Настя Каменских показала совместное фото с мужем.

На кадре Каменских лежала на кровати в белой рубашке. Рядом можно увидеть Потапенко, который был тоже в белой рубашке и лежал рядом с Настей, прикрывая частично тело подушкой. Образ Алексей дополнил забавной шляпой, которая подчеркнула летний образ звезды.

Напомним, Потап и Каменских обрадовали новостью спустя год после свадьбы, фанаты в восторге

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