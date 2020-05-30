Настя Каменских, Даша Астафьева, Маша Ефросинина и другие брюнетки похвастались своими фигурами в купальниках

На первом фото Настя Каменских. Она стояла в черном маленьком купальнике, а образ дополнила очками и косичками. Красавица позировала где-то на песчаной дороге возле экзотических растений в Мексике. На фото можно легко оценить подтянутые формы певицы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На следующем фото Даша Астафьева. Красотка была в красно-черном купальнике, стоя в воде на фоне волны. Певица запрокинула голову, расставила руки и закрыла глаза от удовольствия. Фото получилось интересным и на нем видна фигура красотки.

Замыкает тройку Маша Ефросинина. Красотка показала себя в черном купальнике, а образ дополнила стильными очками. Телеведущая стояла на пляже на фоне моря. Фотография отлично показывает не только фигуру Маши, но и загар, который был, правда, только на ногах.

На четвертом фото показала себя Мишель Андраде. Красотка была в купальнике с цветочками, а сама сидела на носу яхты. Певица дополнила образ черными очками и отвела свой взляд от камеры в бок. На фото можно увидеть не только формы красотки, но и ножки.

Замыкает наш топ Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita. Красотка стояла в черном закрытом купальнике возле пальмы и демонстрировала свою растяжку, задрав ногу выше головы.

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