Звездная пара украинского шоубиза певица Настя Каменских и рэпер Потап обрадовали поклонников семейными кадрами - идилия и страсть

Как передает Рoliteka.net, Каменских опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивное видео годичной давности - воспоминания зарождения их семьи с Потапом (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). 23 мая 2019 года парочка провела роскошное торжество и теперь отмечает ситцевую свадьбу.

На кадрах Настя предстала в белом узком платье и накинутом на плечи пальто, с широким обручем на голове вместо фаты. Красотка кокетливо поиграла на камеру, блеснув пышным бюстом в откровенном декольте.

Рядом с ней возник и Потап в белых брюках, такого же цвета футболке и легкой курточке. Счастливые и окрыленные любовью, они пустились в пляс. Потап в какой-то момент нежно обнял супругу и поцеловал, а в конце концов дерзко схватил за "пятую точку".

"Бесконечная любовь❤️", - Каменских подписала ролик.

За несколько минут фанаты успели более 11 000 раз посмотреть это зажигательное видео, поздравляя кумиров с годовщиной свадьбы.

"Искренние чувства❤️ это так мило"

"Олексій красава👌"

"Блііін такі суперські!!! Завжди дивлюсь на вашу пару з посмішкою...ви один великий 🔥"

"Какие милые, с ситцевой свадьбой❤️"

"Так нiжно💞🦢"

"Невозможно насмотреться❤️"

"Клёвые!👍 Позитивные!🎉 Влюблённые!😍 Оставайтесь таким же 💖 P.S. как узнала о вашей свадьбе, весь день слёзы катились от счастья 💜"

Ранее мы сообщали, Потап опубликовал в Инстаграм трогательный момент со свадьбы. Атмосферный кадр пронизан любовью и страстью. Так, Настя прильнула к мужу в платье с длинным шлейфом и они слились в поцелуе.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.