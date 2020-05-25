Самая молодая миллиардерша, модель, бизнесвумен Кайли Дженнер показала, как развлекалась на яхте вместе с подругой

Девушка, являющаяся ранее участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательницей собственного косметического бренда, опубликовала в социальной сети Инстаграм на странице яркий кадр из развлечений на отдыхе. Девушка поразвлекалась с подругой. При этом Кайли восхитила видом без макияжа, пишет Politeka.net.

Девушка является любительницей ярких макияжев, поэтому всегда на ее странице появляются жаркие фото в самых разных образах, которые она дополняет париками и дерзкими нарядами. Изредка девушка все же показывает себя без макияжа. В этот раз Кайли предстала в естественном виде в кислотно-желтом купальнике, а ее подруга в таком же купальнике, только ярко-розового оттенка.

«И покажи остальное, пожалуйста», «Вау, какие милые девушки😙😙😙😙😙😙», «Привет! Я больше мечтаю о тебе .. мое сладкое сердце.! ❤️», «Это прекрасно когда ты больше похожа на натуральную женщину, покажите остальное!», «Красивые девушки», «Поразительно круто, «Космеческие малышки». «как вы веселитесь друг с другом?», - написали пользователи сети в ответ.

Также Кайли решила поделиться с фанатами ярким спортивным образом, который весьма выгодно подчеркнул ее фигуру и восхитил фанатов. Кайли позировала в довольно ярко-кислотном костюме розового оттенка.

Для того, чтобы показать себя во всей красе девушка села на корточки и повернулась к объективу боком, при этом свой образ она дополнила привычным макияжем с нюдовой помадой, блестящими украшениями с множеством камней на тонкой цепочке, а также завязала волосы в аккуратный пучок. Завершили образ Дженнер босоножки без задней застежки на тонкой шпильке.

Модель выглядела достаточно привлекательно и дерзко, поэтому поклонники тут же написали много слов в адрес Кайли, написав также, что ее вид - "это кайф".

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