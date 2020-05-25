Самая молодая миллиардерша в мире, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер поразила шикарной фигурой
Звезда часто демонстрирует аппетитные прелести и этот раз не стал исключением, передает Politeka.net. На снимках, которые разместили в одной из фан-групп знаменитости, Кайли позировала в топе леопардового оттенка с белыми кружевами.
Крохотный топик обтянул пышную грудь, да и вообще смотрелся, как лифчик.
Также она надела мини-юбку серебряного цвета, которая идеально села чуть выше бедер.
Дополнили образ звезды различные аксессуары.
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На одном из снимков кокетливая Дженнер приподняла юбочку и сверкнула стройными ножками.
На другом же снимке модель вовсе отвернулась от фотографа и сверкнула пятой точкой: "Ох, как завораживает".
Макияж в стиле Кайли - с нюдовыми губами и пышными ресницами - идеально смотрелся на фото.
Также модель сделала пышную прическу. В итоге образ вышел не только горячим, но и очень гармонично смотрящимся.
Напомним, Кайли Дженнер опубликовала фото, представ в белом, обтягивающем боди.
Красотка продемонстрировала шикарные формы, забыв надеть белье, что видно по выпирающим признакам.
Красотка красиво выгнулась и показала невероятные изгибы.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер надела короткий топ с длинными рукавами и мини-юбку.
Наряд настолько соблазнительный, что выгодно подчеркивает и совсем не скрывает пышные формы и осиную талию девушки.
Напомним также, что Кайли Дженнер позировала в черном спортивном костюме с белым принтом на рукаве.
Отметим, что кофту она приподняла так, чтобы продемонстрировать всем своей идеально плоский живот, а брюки плотно облегают роскошные бедра красотки.
Напомним, что Кайли Дженнер затянула большие шарики в тонкую маечку: "Насмотреться нереально".
Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер оголила грудь ради фото с дочерью.
Также Politeka писала, Кайли Дженнер показала, чем искушает мужчин.