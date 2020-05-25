Самая молодая миллиардерша в мире, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер поразила шикарной фигурой 

Звезда часто демонстрирует аппетитные прелести и этот раз не стал исключением, передает Politeka.net. На снимках, которые разместили в одной из фан-групп знаменитости, Кайли  позировала в топе леопардового оттенка с белыми кружевами. 

Крохотный топик обтянул пышную грудь, да и вообще смотрелся, как лифчик.

Также она надела мини-юбку серебряного цвета, которая идеально села чуть выше бедер. 

Дополнили образ звезды различные аксессуары.

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На одном из снимков кокетливая Дженнер приподняла юбочку и сверкнула стройными ножками. 

На другом же снимке модель вовсе отвернулась от фотографа и сверкнула пятой точкой: "Ох, как завораживает". 

Макияж в стиле Кайли - с нюдовыми губами и пышными ресницами - идеально смотрелся на фото.

Также модель сделала пышную прическу. В итоге образ вышел не только горячим, но и очень гармонично смотрящимся. 

Напомним, Кайли Дженнер опубликовала фото, представ в белом, обтягивающем боди. 

Красотка продемонстрировала шикарные формы, забыв надеть белье, что видно по выпирающим признакам. 

Красотка красиво выгнулась и показала невероятные изгибы. 

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер надела короткий топ с длинными рукавами и мини-юбку.

Наряд настолько соблазнительный, что выгодно подчеркивает и совсем не скрывает пышные формы и осиную талию девушки.

Напомним также, что Кайли Дженнер позировала в черном спортивном костюме с белым принтом на рукаве.

Отметим, что кофту она приподняла так, чтобы продемонстрировать всем своей идеально плоский живот, а брюки плотно облегают роскошные бедра красотки.

Напомним, что Кайли Дженнер затянула большие шарики в тонкую маечку: "Насмотреться нереально".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер оголила грудь ради фото с дочерью.

Также Politeka писала, Кайли Дженнер показала, чем искушает мужчин.