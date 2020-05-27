Самая молодая миллиардерша в мире, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер часто хвастается фигурой

Звезда имеет массу поклонников по всему миру, и одни из них даже создают фан-странички, передает Politeka.net.

Так, на одной из страниц Кайли появилось фото, где звезда позирует в купальнике. Модель предстала в бикини малинового оттенка.

Лифчик натянулся на пышной груди, а тонкие бретельки едва ли не впились в тело знаменитости.

Плавки звезда натянула выше бедер, сверкнув пятой точкой, которая смотрится просто превосходно.

Маленькая элегантная цепоча-поясок на тонкой талии придало образу некой пикантности.

Толстые браслеты и массивные украшения дополнили образ.

Кайли облокотилась о стену, закинув волосы на бок. Она прикоснулась одной рукой к голове и опустила глаза. На веках Дженнер можно заметить зеленые тени, что ей весьма несвойственно, ведь она предпочитает коричневые оттенки в макияже.

"Прошлое лето", - подписали фото авторы поста.

За 16 часов пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети завалили знаменитость комплиментами и даже признались ей в любви.

"Сладкая детка", - написал один из поклонников.

Напомним, Кайли Дженнер натянула на пышную грудь крохотный топик.

Также она надела мини-юбку серебряного цвета, которая идеально села чуть выше бедер.

Дополнили образ звезды различные аксессуары.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в довольно ярко-кислотном костюме розового оттенка.

Звезда села на корточки и повернулась к объективу боком, при этом свой образ она дополнила привычным макияжем с нюдовой помадой.

Напомним, что Кайли Дженнер затянула большие шарики в тонкую маечку: "Насмотреться нереально".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер оголила грудь ради фото с дочерью.

Также Politeka писала, Кайли Дженнер показала, чем искушает мужчин.