Самая молодая миллиардерша в мире, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер часто хвастается фигурой

Звезда имеет массу поклонников по всему миру, и одни из них даже создают фан-странички, передает Politeka.net. 

Так, на одной из страниц Кайли появилось фото, где звезда позирует в купальнике. Модель предстала в бикини малинового оттенка. 

Лифчик натянулся на пышной груди, а тонкие бретельки едва ли не впились в тело знаменитости. 

Плавки звезда натянула выше бедер, сверкнув пятой точкой, которая смотрится просто превосходно. 

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Маленькая элегантная цепоча-поясок на тонкой талии придало образу некой пикантности. 

Толстые браслеты и массивные украшения дополнили образ. 

Кайли облокотилась о стену, закинув волосы на бок. Она прикоснулась одной рукой к голове и опустила глаза. На веках Дженнер можно заметить зеленые тени, что ей весьма несвойственно, ведь она предпочитает коричневые оттенки в макияже. 

"Прошлое лето", - подписали фото авторы поста. 

За 16 часов пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети завалили знаменитость комплиментами и даже признались ей в любви. 

"Сладкая детка",  - написал один из поклонников. 

Напомним, Кайли Дженнер натянула на  пышную грудь крохотный топик.

Также она надела мини-юбку серебряного цвета, которая идеально села чуть выше бедер. 

Дополнили образ звезды различные аксессуары.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер  позировала в довольно ярко-кислотном костюме розового оттенка. 

Звезда села на корточки и повернулась к объективу боком, при этом свой образ она дополнила привычным макияжем с нюдовой помадой. 

Напомним, что Кайли Дженнер затянула большие шарики в тонкую маечку: "Насмотреться нереально".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер оголила грудь ради фото с дочерью.

Также Politeka писала, Кайли Дженнер показала, чем искушает мужчин.