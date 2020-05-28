Ну, нічого собі!

37-річна українська співачка Анна Сєдокова, яка щосили освоює соцмережу ТікТок, порадувала шанувальників незвичайними кадрами

Як передає Politeka.net, артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram відео з ТікТок, в якому постала на тлі білого унітазу (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Аня в жовтому халаті з пучком на голові підійшла з телефоном в руці до дзеркала і стала його протирати. В цей час почали відбуватися якісь "чудеса": звідкілясь, як за помахом чарівної палички, виникла її старша 15-річна донька Аліна. Через секунду у дівчини на руках вже опинився трирічний братик Гектор.

"1.3 млн переглядів на відео і 11 4000 @tiktok_russia. Ну раз так, мені навіть починає подобатися 😂 Продовжуємо ? #інстапробач 😂😂😂", - підписала кадри Сєдокова.

Шанувальники гаряче обговорюють побачене. Багато хто відзначив, що на кадрах, на жаль, немає другої доньки Сєдокової - восьмирічної Моніки.

"Шкода, що 1 донька не з вами😔"

"А де Моніка?"

"Моніки не вистачає😍"

"Не оч якісно вийшло... Але все одно прикольно 🔥"

"Уті Бозє Мій😁😁😀"

"Дочка красива дуже😯"

"Навіщо там діти?"

Раніше ми повідомляли, Сєдокова збентежила видом в червоному платті з мега відвертим декольте - все як на долоні. Пишні груди співачки буквально вистрибували з тонкої тканини. При цьому красуня пригощалася ролами. Вона піднесла один до рота і застигла в такому положенні на фото.

«Готувати — це чарівно, але іноді хочеться просто надіти червону сукню і, замовивши щось дуже смачне, мріяти і просто насолоджуватися життям! І загадувати бажання, адже за місячним календарем зараз саме час!», - зазначила артистка.

Нагадаємо, що епатажна Седокова зняла штани, щоб показати результати своєї дієти: "Ось це дирижабль".

Також Politeka повідомляла, что безсовісна Седокова в крихітному купальнику показала, що вміє зваблювати: «Ось це принади…».