42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками подробностями из личной жизни

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, на которых она в шелковой пижаме сидела на шелковых простынях, передает Politeka.net. Чехова села в интересную позу, раздвинув ноги и закрыв глаза. Рядом с ней лежала собака.

«Многие были удивлены, что я не так давно купила новую кровать в спальню и тут, бац, её поменяла. Некоторые даже предположили, что я ради рекламы каждый месяц таскаю новые кровати в квартиру. На самом деле всё не так!», - отметила Чехова.

Телеведущая сообщила, что купила новую кровать. На фото она демонстрировала новое место для утех.

«Итак, моя предыдущая кровать не выдержала тяжести моего ортопедического матраса, начала скрипеть и проваливаться у изголовья, так что я спала с головой ниже ног», - поделилась своей неудачей звезда.

За час под ее постом собралось много комплиментов.

«Какая прелесть, обожаю сочетание серого и пудрово-розового», «Крутое фото, собака такая серьёзная», «Все супер, но только без собаки на кровати», «Просто обалденная кровать, королевская», «Хорошая фотка) только) почему в бюсгалтере?», «Комната мечты, нравится», - пишут люди.

Напомним, что соблазнительная Чехова в прозрачном халате показала идеальный вид: "Покорительница сердец".

А еще Politeka писала, что Анфиса Чехова устроила жаркие игрища в постели, это попало на камеру: «Это же рай!».

Также Politeka сообщала, что Анфиса Чехова избавилась от лифчика ради горячих кадров в постели: "Грехопадение случается".