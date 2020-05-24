42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова заворожує шанувальників кожним своїм образом

Красуня публікує фото в своєму Instagram, пише Politeka.net. Зірка не лише ділиться знімками в білизні і шовкових піжамах, але й демонструє фігуру в простому одязі.

Телеведуча в одному з останніх постів похвалилася фігурою в білому пухнастому светрі.

На знімку модель була в машині, вона посміхалася і дивилася в камеру.

Від красуні неможливо відвести погляд: очі підкреслені чорним олівцем, а губи - помадою червоного відтінку. Зірка розпустила волосся, і заклала їх за вушка.

"Прибрала фільтри нафіг. Набридло. В цьому світі і так все фільтрують свої думки, почуття і базари... Нехай хоч в альбомах буде щось справжнє😂 Ну...не рахуючи мою натягнуту посмішку😂😉", - написала Чехова.

За вісім годин пост зібрав понад 10 тисяч лайків та багато коментарів.

"Натягнута краще, ніж ніяка", "Ну тоді, макіяж теж фільтр", "Анфісо,ти красуня! А фільтри хай собі залишать ті,хто не вміє бути справжнім! ❤️❤️❤️", "Шикарний колір помади. Дуже вам пасує", "Щас камери вже покращують фото, можна і без них", "Люблю вас і з фільтрами і без ,ви справжня👍", "Відмінно виглядаєш і без фільтрів!", "Та все-таки краще бути самим собою...", "Суперрр❤️", "Красуня 😘", "Анфісо, усмішка Вам до лиця!Ви дуже симпатична! Красотуля!!!", "Приємно дуже симпатична 👍👍", "Анфісо, природність це і є те що людям подобається", "Фіса, ти найчарівніша і найсексуальніша на цій планеті 👋", - написали користувачі мережі.

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