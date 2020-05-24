39-річна світська левиця і скандальна телеведуча Періс Хілтон вирішила покрасуватися в топі без білизни

Красуня записала кілька сторіз у своєму Instagram, де вразила шанувальників відвертим образом, передає Politeka.net. На відео телеведуча постала в одязі з принтом з листя.

Топ мав пікантний виріз посередині, який відкривав види на голі груди, що було видно з випираючих ознак.

Доповнили образ Періс окуляри.

Зірка йшла по вулиці, а пізніше зайшла в будинок, щоб познімати себе в дзеркало. Так, стало видно, що вона була в спідничці, що сидить на її талії.

Струнка зірка покрутилася перед дзеркалом, піднявши руки. Помітно, що блондинка дуже струнка і така фігура гідна тільки похвал, адже вона абсолютно без вад.

У зв'язку з тим, що відео були оприлюднені Сторіз, ніхто не зміг відкрито їх прокоментувати, але, ймовірно, красуня отримала масу компліментів в особисті повідомлення.

Зараз на сторінку знаменитості підписані 12,1 мільйона користувачів, які виявляють велику активність.

Нагадаємо, Періс Хілтон позувала в рожевому бікіні з прозорими вставками. Купальник припав по фігурі зірки, обтягнув невеликі груди, а низ - виділив пружну п'яту точку.

Модель завершила образ темними окулярами і намистом на шиї.

Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон з'явилася перед камерою без нижньої білизни, надівши тільки чорні рукавички, сонцезахисні окуляри і тонкі колготки з візерунком.

Зірка без краплі збентеження виставила напоказ груди, прикривши її однією рукою.

Нагадаємо також, що Періс Хілтон обрала вбрання з глибоким декольте, яке ледь прикрило її форми. В руках у красуні був телефон.

Нагадаємо, що Періс Хілтон з білими краплями на соковитому місці показала, як отримує насолоду: "Пустунка".

Як повідомляла Politeka, Періс Хілтон в мереживних трусиках засвітила найсмачніші місця: Мерилін Монро таке і не снилося.

Також Politeka писала, що безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою: «Ух, пустуха».