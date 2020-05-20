39-річна світська левиця і скандальна телеведуча Періс Хілтон любить рожевий колір і це не є секретом

Красуня не втомлюється демонструвати фігуру в рожевих нарядах, передає Politeka.net. Так, зірка записала сторыз, поставши в рожевому бікіні.

Вбрання з прозорими вставками прийшлося по фігурі зірки. Верх обтягнув невеликі груди зірки, а низ - обтягнув пружну п'яту точку, опинившись майже на тонкій талії.

Періс завершила образ темними окулярами і намистом на шиї.

Красуня, схожа на ляльку Барбі, крутилася, підспівуючи пісню, і рухаючи своїм легким порео.

Зірка веселилася на камеру, піднімаючи голову до неба і посміхаючись.

Кадри вийшли кумедними, і в той же час, дуже гарячими.

Оскільки відео було оприлюднено у розділі сторіз Instagram, воно не змогло зібрати коментарі у відкритому доступі, а також лайки. Однак інші пости Періс набирають тисячі лайків, адже зірка користується великою популярністю.

Варто відзначити, що зараз на сторінку шоу-діви підписані 12,1 мільйона осіб.

Нагадаємо, нещодавно Періс Хілтон позувала напівоголеною, прикриваючи рукою груди в рукавичці. З води визирав шматочок чорної тканини, який обтягнув тонку талію.

Доповнили образ зірки довгі сережки і великі окуляри. Красуня зробила макіяж, підкресливши губи рожевою помадою.

Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон примальовувала себе до актриси Мерилін Монро на фото.

Шоу-діва постала в мереживній білизні. На фото прекрасно видно її струнку фігуру, плоский живіт і округлі стегна. Хілтон одягла окуляри і підняла голову.

«Блондинки. Пляжні крихітки», - підписала вона знімок.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустуха".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.

Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: «Справжня фея».