39-річна світська левиця, скандальна телеведуча і модель Періс Хілтон показала себе в бікіні

Зірка часто публікує оброблені фото і відео в своєму Instagram, передає Politeka.net. На цей раз модель прифотошопила себе до фантастичного краєвиду в зелених тонах.

Красуня ніби позує в космосі над Землею і поруч із Сонцем.

Періс була в блискучому бікіні з бахромою зі стразів. Зірка демонструвала красиву фігуру - пишні груди, тонку талію й стрункі ніжки.

Зірка одягла не тільки бікіні, але і зверху - шубу, яку спустила з плечей.

Завершили її образ стильні прикраси.

Красуня зробила укладку, закинувши волосся назад. Хілтон закрила очі і посміхнулася.

За 10 годин пост зібрав понад 200 тисяч переглядів та коментарів.

Користувачі мережі називали модель милою і солодкою, а також писали інші компліменти, присвячені її ідеальним вигинам.

"Королева зірок!", - написав один з шанувальників.

Підкреслимо, що зараз на сторінку моделі підписані 12,1 мільйона користувачів мережі, більшість з яких активно коментують пости.

Нагадаємо, Періс Хілтон вразила шанувальників відвертим чином. Зірка постала в одязі з принтом з листя.

Топ мав пікантний виріз посередині, який відкривав види на голі груди, що було видно з випираючих ознак.

Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон позувала напівоголеною, прикриваючи рукою груди в рукавичці. З води визирав шматочок чорної тканини, який обтягнув тонку талію.

Доповнили образ зірки довгі сережки і великі окуляри. Красуня зробила макіяж, підкресливши губи рожевою помадою.

Нагадаємо, що Періс Хілтон позує в крихітному рожевому вбранні, елегантно нагнувшись і показавши розкішне тіло.

Нагадаємо, що Періс Хілтон затиснула в обіймах Наомі Кемпбелл, з'явилося фото: "Молоко з шоколадом".

А ще Politeka писала, що Періс Хілтон з білими краплями на соковитому місці показала, як отримує насолоду: "Пустунка".

Також Politeka повідомляла, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустуха".