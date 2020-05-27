39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон кожен раз дивує своїх шанувальників

Красуня публікує у своєму Instagram оброблені знімки, передає Politeka.net. На різних фото модель позує в казкових місцях, і навіть буває в космосі.

Так, на одному з недавніх відфотошоплених знімків, модель "осідлала" цілу планету.

"Божевільна" блондинка з'явилася в блискучому бікіні. Верх мав пікантні вирізи внизу, завдяки чому можна помітити частину грудей.

Крихітні трусики-бікіні трималися на майже невидимих лямках на стегнах.

Через спину виглядали яскраві крильця метелика. Блондинка вигнулась, піднявши над головою щось схоже на чарівну паличку.

Періс розсунула ноги, зробивши образ більш гарячим.

За 16 годин пост зібрав понад 200 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі називали Періс прекрасною, вони говорили про те, що вона, як лялька.

Нагадаємо, Періс Хілтон була в блискучому бікіні з бахромою зі стразів. Зірка демонструвала красиву фігуру - пишні груди, тонку талію й стрункі ніжки.

Зірка одягла не тільки бікіні, але і зверху - шубу, яку спустила з плечей.

Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон обрала вбрання з глибоким декольте, яке ледь прикрило її округлі форми.

В руках у красуні був телефон. Образ вона доповнила сонячними окулярами і намистом.

За день пост Хілтон подивилися більше 800 тисяч разів.

Нагадаємо також, що у Періс Хілтон був топ на тонких бретельках, який ледь приховував її принади, а на Кемпбелл була сукня, що складається з зірочок у вигляді дзеркала.

Обидва вбрання були досить відвертими, а завершували їх різні аксесуари.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустуха".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.

Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: «Справжня фея».