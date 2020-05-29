Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала спокусливий образ

На фото красуня сиділа на дерев'яних сходах, одягнувши чорну напівпрозору білизну. Анастасія доповнила образ пишною укладанням волосся і спокусливо дивилася в об'єктив камери. Для фото Кумейко вигнулась, щоб кадр вийшов максимально соковитим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під публікацією. Все через те, що Кумейко викинула знімок в сторіс Instagram, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "Краще Астаф'євої".

Раніше ми повідомляли, що Анастасія Кумейко блиснула бездоганною фігурою в мереживній білизні.

«Я просто буду твоїм повітрям, щоб ти їм дихав», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кумейко позує в мереживній білизні, демонструючи бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Повідомлялося, що відома українська співачка Анастасія Кумейко постала в спокусливому образі.

Цього разу співачка з'явилася оголеною, прикривши принади блискучою сітчастої тканиною.

Верх тримався на тонкій лямці за шиєю. Нижні лямки артистка стиснула в руці. Топ ледь прикривав найінтимніше.

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