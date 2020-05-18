Відома модель Playboy мексиканського походження Кассандра Сьєнега знову вбила наповал шанувальників своїми формами

Про це пише Politeka.net.

Черговий нескромне знімок зірка, яку в мережі знають під псевдонімом CJ SPARXX, опублікувала у своєму мікроблозі Instagram.

На яскравому фото зірка Playboy Кассандра Сьєнега постала в маленькому синьому міні-бікіні, який зайвий раз підкреслив її величезний бюст.

"Вчора на моєму сайті з'явився новий власний набір мікро-бікіні Спасибі за всю любов...", - підписала модель відвертий знімок.

За годину нескромна публікація Кассандри Сьєнегі зібрала понад 8500 лайків і захоплених коментарів від відданих фанатів.

"О боже, яке чудове гаряче тіло в тебе, біса сексуально, неймовірно", "Ваша одяг ідеально виглядає", "Я люблю тебе", "Дуже розкішно", "Неймовірно!", "Дуже гаряче", "Ти виглядаєш приголомшливо, як завжди красива", "Чортова дівчина просто бездоганна", "Дуже красива і солодка дівчина", - написали фанати під знімком CJ SPARXX.

Раніше ми розповідали, як розпечена Кассандра Сьєнега з "Playboy" розставила ноги в крихітному бікіні.

На знімку модель з'явилася в маленькому помаранчевому бікіні, яке підкреслило її соковиту груди. Ліфчик розтягнувся по "розпливлася" грудей, і, здавалося, що ледве на ній тримається. Додавали пікантності образу тонкі бретельки.

Трусики зірка натягнула вище стегон, щоб підкреслити округлість. Кассандра розтягла ноги, злегка вигнувшись.

Накачані ніжки, тонка талія і красивий прес - те, від чого не можна відвести погляду.

Користувачі мережі писали, що Кассандра завжди чудова, а її тіло гідно тільки компліментів.

Нагадаємо, що роздягнена Кассандра Сьєнега показала, як отримує задоволення: "Цукерочка".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy" покрутила стегнами в безсоромному бікіні: "Вогняна красуня".

Також Politeka писала, що пекуча Кассандра Сьєнега з "Playboy" розставила ноги в прозорій сукні без білизни: "Спека".