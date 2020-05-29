Известная мексиканская модель Кассандра Сьенега, которая снимается для журнала "Playboy" покорила пышными формами

Свежее фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка была в одних трусиках в тон кожи. Лифчик модель надевать не стала, оставив свою пышную грудь на свободе. Сверху Кассандра накинула белую рубашку, которая прикрыла грудь, но та все равно кокетливо выглядывала наружу.

Стоит отметить, что рубашка модели была небрежно помята, что могло свидетельствовать о бурной ночи. Кассандра соблазнительно смотрела в кадр.

«Жить жизнью, полной прекрасных возможностей», - подписала фото звезда.

За день ее пост собрал почти 13 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили множество комплиментов.

«Всегда светящаяся малышка», «Черт, ты такая горячая», «Прекрасно. Просто лучшая!», «Что за детка!», «Ты великая красавица», «Так красиво и невероятно, я скучаю по тебе», «Роковая женщина», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега продемонстрировала свое тело во всей красе. Модель не стесняется публиковать откровенные снимки, ведь часто снимается для мужских журналов. В этот раз она примеряла белую прозрачную футболку и трусики. Через тонкую ткань можно было прекрасно рассмотреть все самые аппетитные места модели.

Напомним, что Кассандра Сьенега оголилась прямо на крыше высотки, посветив своими "апельсинками": "Очень сладкая".

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега блеснула натуральной красотой в тесном топе: "Такую ничем не испортишь".

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" устроила жаркие игры на крыше: "Какая сладкая".