Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) продемонструвала шикарні форми в золотому бікіні

Красуня опублікувала гарячі відео, на яких позує на даху, пише Politeka.net. Модель обмазалась лосьйоном для засмаги, що видно по її блискучому, масленому тілу: "Яка солодка".

Лямки крихітного верху бікіні зірка зав'язала на грудях, мабуть, уникаючи нерівної засмаги.

Маленький ліфчик розтягнувся по грудях і немов ледве тримався на ній.

Також модель одягла мікро-плавки, що теж тримається на тонких лямках.

Пишні груди, струнка талія, пружний живіт і подкачені ніжки - це тіло досконале.

Сьєнега завершила образ прозорою кепочкою і зібраними в гульку волоссям.

Варто відзначити, що на Кассандрі практично немає макіяжу.

Модель кокетувала в камеру, то посміхаючись, то відводячи погляд убік. Пізніше красуня дістала бургер і стала жадібно поїдати його на камеру.

Хоча відео і були оприлюднені у сторіз, але все ж з упевненістю можна сказати, що воно отримало масу позитивних відгуків від фанатів.

Зараз на сторінку красуні підписані 864 тисячі користувачів мережі, які активно коментують і лайкають пости зірки.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега постала у прозорому топі, який відкрив види не тільки на її пишні груди, але і на тонку талію. Зірка зафарбувала інтимні місця сірими крапками.

Також модель сиділа в білих прозорих трусиках, в яких без сорому розкинула ноги.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега позувала в яскравому бікіні, яке як не можна краще підкреслило її прекрасну фігуру.

Зокрема, верх купальника натягнувся на пишних грудях і виглядав шикарно.

Нагадаємо, що зірка Playboy Кассандра Сьєнега виставила апетитні "булочки" в бікіні: "Ого, нереальні".

А ще Politeka писала, що роздягнена брюнетка з "Playboy" Кассандра Сьєнега показала, як отримує задоволення: "Цукерочка".

Також Politeka повідомляла, що безсоромна зірка Playboy Кассандра Сьєнега ледве втиснула розкішні форми в мереживо: «Так жарко!».