Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) продемонструвала шикарні форми в золотому бікіні
Красуня опублікувала гарячі відео, на яких позує на даху, пише Politeka.net. Модель обмазалась лосьйоном для засмаги, що видно по її блискучому, масленому тілу: "Яка солодка".
Лямки крихітного верху бікіні зірка зав'язала на грудях, мабуть, уникаючи нерівної засмаги.
Маленький ліфчик розтягнувся по грудях і немов ледве тримався на ній.
Також модель одягла мікро-плавки, що теж тримається на тонких лямках.
Пишні груди, струнка талія, пружний живіт і подкачені ніжки - це тіло досконале.
Сьєнега завершила образ прозорою кепочкою і зібраними в гульку волоссям.
Варто відзначити, що на Кассандрі практично немає макіяжу.
Модель кокетувала в камеру, то посміхаючись, то відводячи погляд убік. Пізніше красуня дістала бургер і стала жадібно поїдати його на камеру.
Хоча відео і були оприлюднені у сторіз, але все ж з упевненістю можна сказати, що воно отримало масу позитивних відгуків від фанатів.
Зараз на сторінку красуні підписані 864 тисячі користувачів мережі, які активно коментують і лайкають пости зірки.
Нагадаємо, Кассандра Сьєнега постала у прозорому топі, який відкрив види не тільки на її пишні груди, але і на тонку талію. Зірка зафарбувала інтимні місця сірими крапками.
Також модель сиділа в білих прозорих трусиках, в яких без сорому розкинула ноги.
Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега позувала в яскравому бікіні, яке як не можна краще підкреслило її прекрасну фігуру.
Зокрема, верх купальника натягнувся на пишних грудях і виглядав шикарно.
Нагадаємо, що зірка Playboy Кассандра Сьєнега виставила апетитні "булочки" в бікіні: "Ого, нереальні".
А ще Politeka писала, що роздягнена брюнетка з "Playboy" Кассандра Сьєнега показала, як отримує задоволення: "Цукерочка".
Також Politeka повідомляла, що безсоромна зірка Playboy Кассандра Сьєнега ледве втиснула розкішні форми в мереживо: «Так жарко!».