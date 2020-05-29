Американська модель Ебігейл Рэтчфорд, яка прославилася завдяки своїй незвичайній зовнішності, спокусила видом в незвичайному мереживній білизні

Молода модель підкорила новим образом в тонкій білизні бордового відтінку. Дівчина в цей раз постала на домашньому фото в сміливому образі, які не посоромилася показати у всій красі перед фанатами. Новий кадр Ебі опублікувала в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці, повідомляє Politeka.net.

Дівчина постала на яскравому кадрі в бордовому білизна, зовсім не приховує її гідності - тонке мереживо вигідно підкреслило засмаглу шкіру моделі, за якою вона так любить доглядати.

При цьому довгі локони знаменитості були підкручені в забавні хвилі, а на її обличчі помітний легкий макіяж з акцентом на пухкі губи. Фанати не могли пройти повз поста, зазначивши, що дівчина виглядає дуже соковито.

До цього модель вирішила показати, як розважається у басейну і підкорює видом стрункої фігури в прозорому халатику. Схоже, дівчина не сумує на відпочинок і любить вражати образами навіть у купальниках.

Дівчина постала в прозорому халаті-сіточці з рожевими вставками на рукавах і незвичайному бікіні з сердечками. Таким же ліфчиком дівчині вдалося чи прикрити пишні форми. Ебі також здивувала яскравим макіяжем з акуратною укладанням. Ставши схожою на ляльку "Барбі", дівчина захопила фігурою, фанати відразу ж написали, що з такими "ляльками" хочеться грати.

Причому Ебі не соромиться свого тіла, тому також приміряє і сміливі мережива, майже не приховує гідності. Приміром, на одному з нових кадрів дівчина одягла синє мереживну білизну.

Нагадаємо, гаряча Ебі Рэтчфорд заворожила великими розмірами в тонкому мереживі

А ще Politeka писала, що соковита Ебі Рэтчфорд захопила нереальними обсягами в крихітному бікіні

Також Politeka писала, що апетитна Ебі Рэтчфорд без одягу понежилась в шовку, засвітивши найсмачніші місця