Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, прославившаяся благодаря своей необычной внешности, соблазнила видом в необычном кружевном белье

Молодая модель покорила новым образом в тонком белье бордового оттенка. Девушка в этот раз предстала на домашнем фото в смелом образе, которые не постеснялась показать во всей красе перед фанатами. Новый кадр Эби опубликовала в социальной сети Инстаграм на своей странице, сообщает Politeka.net.

Девушка предстала на ярком кадре в бордовом белье, совсем не скрывающем ее достоинства - тонкое кружево выгодно подчеркнуло загорелую кожу модели, за которой она так любит ухаживать.

При этом длинные локоны знаменитости были подкручены в забавные волны, а на ее лице заметен легкий макияж с акцентом на пухлые губы. Фанаты не могли пройти мимо поста, отметив, что девушка выглядит очень сочно, похоже, как "вишенки на торте".

До этого модель решила показать, как развлекается у бассейна и покоряет видом стройной фигуры в прозрачном халатике. Похоже, девушка не скучает на отдыхе и любит поражать образами даже в купальниках.

Девушка предстала в прозрачном халате-сеточке с розовыми вставками на рукавах и необычном бикини с сердечками. Таким же лифчиком девушке удалось едва ли прикрыть пышные формы. Эби также удивила ярким макияжем с аккуратной укладкой. Став похожей на куклу "Барби", девушка восхитила фигурой, фанаты сразу же написали, что с такими "куклами" хочется играть.

Причем Эби не стесняется своего тела, поэтому также примеряет и смелые кружева, почти что не скрывающее достоинства. К примеру, на одном из новых кадров девушка надела синее кружевное нижнее белье.

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