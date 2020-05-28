Російський співак Філіп Кіркоров приміряв модний молодіжний образ, за що став об'єктом критики для шанувальників

Свіже фото співак опублікував у себе в Instagram, передає Politeka.net. На фото 53-річний Кіркоров красувався в яскравому костюмі з принтом зебри. Його штани були рожевого кольору, а кофта – жовтого. Образ він доповнив жовтими кросівками. Філіп сидів на сходах і загадково дивився в кадр.

«Заглянемо в мій гардероб і «переобуємся» на літній сезон!», - підписав співак фото, проанонсував свій прямий ефір в молодіжній мережі ТікТок.

За 20 хвилин пост артиста зібрав майже 6 тисяч лайків. Не витримала його зоряна подруга, українська співачка Ольга Полякова, яка поставила Кіркорову лайк і залишила в коментарях три смайлика з закоханими очима. Шанувальники теж хвалили поп-короля.

«А Мені подобається», «Самий крутий. Тігра», «Філіп Красень! Заглянемо звичайно! Чекаємо!», «Король тікток», «Який Яскравий!», «Красунчик», - пишуть користувачі мережі.

Але багато хто з його прихильників вважають, що такий підлітковий лук не підходить артисту, зазначивши, що виглядає він у цих речах смішно.

«Від вас хороший Клоун буде», «яскраво як то занадто», «Гарний гусак», «Жах», «На що не підеш заради популярності», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Кіркоров, який погладшав, незграбно впав під час танцю, відео: "Добре, що не на дітей".

А ще Politeka писала, що Кіркоров розповів про тату з обличчям Баскова в інтимному місці, відео: "Філіп, не ганьбіться".

Також Politeka повідомляла, що любовне відео Кірковова з дітьми і Орбакайте облетіло мережу: «шалено щаслива в міцних обіймах».