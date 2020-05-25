53-річний російський співак, Філіп Кіркоров ошелешив "стьобним" відео, в якому заговорив про пірсинг сосків та інших інтимних моментах

Як передає Politeka.net, Кіркоров опублікував ролик у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися, проскрольте вниз). Артист з'явився в незвичайному образі, натягнувши на себе прозору кофту з малюнком у стилі "тату" - здалеку можна подумати, що Бедросович дійсно вирішив прикрасити своє тіло.

На кадрах, за сюжетом, збіднілий через карантин Кіркоров повідомляє, що береться за будь-яку роботу, яку йому пропонують - навіть за рекламу тату-салону. Правда, від деяких речей у нього встає волосся дибки. Філіп-"неформал" довго обурювався з приводу пірсингу сосків та спроби переробити його пісні під цю тематику.

Дійшло до того, що людям, нібито будуть набивати обличчя Кіркорова у різних інтимних місцях. Філіп відмовився від такої честі і запропонував використовувати обличчя свого колеги Миколи Баскова.

Користувачі бурхливо відреагували на провокаційне відео.

"Ну не підходить ця словесна вульгарщина Кіркорову. навіщо це все ?! У америкашек все запозичують"

"Золотиться роза чайна - проколов сосок випадково Я..." 😂😂😂👏 Нова інтерпретація пісні... 🎶☝️🤣👏"

"Філіп, не ганьбіться"

"Філіп Бедросович, Вам вже говорили, що Ви просто у відмінній фізичній формі😍🔥?"

"Басков бідолаха тримайся😂😂"

Раніше ми повідомляли, Кіркоров показав в мережі вміст своєї дорожньої аптечки. На кадрах присутній гуморист Максим Галкін, який бере інтерв'ю у екс-чоловіка Алли Пугачової на борту літака під дружний регіт за кадром.

«Завжди у вас з собою повинна бути пляшечка з чарівною морською водою, що захищає від інфекцій в літаку. Також у вас повинні бути облепихові свічки, щоб у вас був правильний стіл», - каже Кіркоров і демонструє вміст аптечки.

Нагадаємо, Кіркоров жорстко підставив Баскова з жінкою, кадри ганьби бачили все: «Жерсть, помилуй її…».

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