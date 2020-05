View this post on Instagram

Привет, страна! Дни самоизоляции продолжаются и мы все никак не можем попасть в спортзалы 😣 Остается заниматься спортом дома и участвовать в спортивных инстаграм-челленжах))) Вот и меня это не обошло! Я принимаю съедобную эстафету от @maxgalkinru 😏 Снимайте и вы тоже, как тренируетесь или танцуете дома с продуктами, загружайте видео себе в ленту, отмечайте меня и обязательно ставьте #СъедобнаяЭстафета! Видео от самых креативных авторов я буду репостить себе в сториз, а трое лучших получат спец-приз от меня и СберМаркета – сертификат на заказ продуктов на 10 000 рублей! Но и это не все! Подарок есть для каждого! Если вы отметите на видео еще и @sbermarket.ru , то вы 100% получите от них промокод на 300 рублей. Участвуйте! А я передаю эстафету @nikolaibaskov, @timatiofficial и @valeriya. Вперёд 🎉🎉