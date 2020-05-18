53-річний російський співак, Філіп Кіркоров запалив вдома зі своїми дітьми - артист вляпався в черговий instagram-челлендж

Як передає Politeka.net, Кіркоров опублікував кумедне відео в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Артист на початку постав в масці і об'ємному костюмі - неможливо не помітити, як у нього "виріс" живіт. Поставивши пакети з продуктами на підлогу, Філіп пустився танцювати і в якийсь момент незграбно впав на підлогу. Звичайно, падіння було постановочним... Після цього Кіркоров скинув маску і до нього приєдналися 8-річна Алла-Вікторія і 7-річний Мартін-Крістін.

Виявилося, смішний танець, який вони продовжили виконувати вже втрьох, був в рамках флешмобу, організованого мережею супермаркетів.

"Привіт, країна! Дні самоізоляції тривають і ми все ніяк не можемо потрапити в спортзали 😣 Залишається займатися спортом вдома і брати участь у спортивних instagram-челленжах))) От і мене це не обійшло! Я приймаю їстівну естафету. Знімайте і ви теж, як тренуєтеся або танцюєте вдома з продуктами, завантажуйте відео собі в стрічку, відзначайте мене... Відео від найкреативніших авторів я буду репостить собі в сторіз", - повідомив Кіркоров.

За півгодини ролик переглянули майже 40 000 людей. Шанувальники засипали зоряного батька і його дітей похвалами.

"Алла-Вікторія класно танцює👍 Супер . 😍❤️🔥🔥"

"Солоденькі😍🥰😘"

"Бомба🔥"

"Дуже весела естафета, Філіп! Дивитися одне задоволення😍🔥"

"Який крутий ,позитивний ролик у вас вийшов !!! 🔥🔥🔥. Як креативно знято! Як Синхронно, круто ви дивитесь з дітьми 👍👍👍 ось. Правда дуже круто!😍🔥👍"

"Добре, що не на дітей впав".

Раніше ми повідомляли, Кіркоров зворушив мережу кадрами привітання своїх близнюків з Днем перемоги. Поп-король вивів спадкоємців у мальовниче місце, схоже на ліс, і поставив прочитати на камеру вірш "Я ніколи не бачила війни".

Нагадаємо, Кіркоров жорстко підставив Баскова з жінкою, кадри ганьби бачили все: «Жерсть, помилуй її…».

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