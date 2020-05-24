Артист показав, що носить з собою

Російський співак Філіп Кіркоров показав вміст своєї дорожньої аптечки

Відповідне відео з'явилося в Instagram-сторінці Андрія Разіна, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах присутній гуморист Максим Галкін, який бере інтерв'ю у екс-чоловіка Алли Пугачової, Філіпа Кіркорова на борту літака під дружний регіт за кадром.

«Завжди у вас з собою повинна бути пляшечка з чарівної морською водою, що захищає від інфекцій в літаку. Також у вас повинні бути облепиховые свічки, щоб у вас був правильний стілець», - каже Кіркоров і демонструє вміст аптечки.

«З усіх боків потрібно берегтися. А ще від здуття – метеоспазмил. Дуже корисний засіб. Аспірин УПСА, серветки, таблетки Пентавит, по 4 штуки», - розповів Кіркоров.

Користувачі в соцмережах оцінили чуство гумору обох артистів.

«Філіп говорить дуже правильні речі. Давайте до нього прислухаємося.✌️», - відреагували в соцмережах.

Раніше ми писали, що діти Філіпа Кіркорова весело провели час з донькою Ані Лорак Софією.

З п'ятихвилинного ролика стає зрозуміло, що Софія разом з Мартіном і Аллою-Вікторією поставили виставу для дорослих, на яке запросили Кіркорова, його батька і інших людей, які знаходяться в будинку поп-виконавця.

З перших хвилин стає зрозуміло, що донька Ані Лорак має пробивний характер. Вона буквально командує дітьми Кіркорова, змушуючи їх ставити спектакль.

Нагадаємо, Кіркоров жорстко підставив Баскова з жінкою, кадри ганьби бачили все: «Жерсть, помилуй її…».

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