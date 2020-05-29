Шведська модель Келлі Гейл, яка є одним з ангелів Victoria's Secret, поділилася дуже провокаційним фото

Модель опублікувала у себе в Instagram знімок, на якому була повністю голою, передає Politeka.net. Красуня позбулася всього одягу і залізла у ванну. Вона сиділа прямо, підібгавши під себе ноги, зверху на Гейл текла вода. Модель була повністю мокрою, що додало особливої пікантності кадру. Варто відзначити, що красуня без сорому засвітила найсмачніші місця – пишні груди і пружну п'яту точку.

За день її пост зібрав майже 75 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили безліч приємних слів.

«Прекрасна», «Душ, мир та любов до тебе, красуня», «Не чесно», «Ось Це Так! Я не знав, що це так прекрасно», «Вау дуже жарко», «Маленька ванна», «Надзвичайно красиво», «Це занадто відверто», «Як тепер заснути», «Дуже сміливо», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл поділилася фотографією зі своїм коханим. На фото потрапили милі пустощі красуні з бойфрендом. Вони усамітнилися з коханим високо в горах, де обнімалися і цілувалися. Варто відзначити, що 25-річна Келлі зустрічається з чоловіком, який старший за неї на 15 років.

Нагадаємо, що Келлі Гейл з Victoria's Secret показала розваги з голлівудським красенем: "Ух, як солодко!".

А ще Politeka писала, що спокуслива Келлі Гейл з Victoria's Secret побешкетувала під струменями води: "Безсоромна".

Також Politeka повідомляла, що Келлі Гейл з Victoria's Secret показала розкішне тіло в мокрому бікіні: занадто гарячий кадр.