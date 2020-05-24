Шведська модель Гейл Келлі, яка мешкає в США і відома як ангел Victoria's Secret, вирушила в гори разом зі своїм коханим, актором Юелем Кіннеманом

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала милі пустощі з бойфрендом. Модель проміняла гламурні зйомки і VIP-вечірки, щоб усамітнитися з коханцем високо в горах.

Дівчина постала з зібраним в хвіст волоссям, без косметики, у спортивному та зручному для подорожей одязі.

25-річна Келлі та 40-річний Юель обнімалися і цілувалися на камеру. Примітно, що на одному з кадрів Гейл висунула язик і доторкнулася ним до язика патрнера.

"Майже був вкушений змією і з'їдений ведмедем, але ми цього не зробили, так що ця несподівана поїздка на наступний день була грандіозною! 🐍🐻 ... Спасибі, крихітко😘 (Ми перевели наші телефони в режим польоту також на 4 дні)", - підписала гарячі кадри знаменитість.

Чи то любовні втіхи парочки, чи то запаморочлива природа, на тлі якої вони фотографувалися, але фанати просто збожеволіли, поставивши десятки тисяч лайків.

"йому 40 років і їй 25, блін"

"Виглядає вражаюче, але де це? 🏔"

"Дуже круто!!!🔥"

"Це мило💕"

"Найкраща пара 👌🏻❤️"

Раніше ми повідомляли, Гейл, яка нещодавно відзначила 25-річчя, показала в Instagram свій святковий торт. Дівчина розділила десерт з Кіннеманом. На забавних кадрах вони обидва вимазалися кремом.

"Так рада, що у тебе був чудовий день народження !!!! ❤️❤️❤️"; "Ви двоє такі милі!🔥🖤😍"; "О, я так люблю це! Так весело і мило ❤️"; "Збираюся сказати: ти виглядаєш як маленька дитина ..."; "Я так заздрю! Він прекрасний"; "Ох, як солодко!", - писали в коментарях.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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