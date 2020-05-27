Модель, екс-ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Гейл Келлі, підкорила формами в душі
Молода красуня вміє розбурхувати фантазії своїх шанувальників, пише Politeka.net. На цей раз модель з'явилася в білому бікіні.
Маленький купальник підкреслив ідеальні принади зірки, зокрема, пишні груди і пружні сідниці.
Струнка талія, довгі рівні ніжки - ще одні достоїнства фігури знаменитості, які неможливо обійти увагою.
Зірка стояла напівбоком до фотографа, завдяки чому не тільки можна було насолодитися всіма вигинами красуні, але і оцінити наскільки вузьким купальником.
Масовий арешт рахунків ПриватБанку, картки для зарплат і пенсій заблоковані: що відбувається
Нацбанк показав українцям нові гроші, з "папірцями" можна попрощатися: "З 2 червня..."
Розкішна Надія Мейхер без білизни показала, чим спокушає чоловіків: "Бомба"
Валюха із «Сватів» ошелешила новою зовнішністю, помолодшала на 20 років: «Шикарна»
Верх бікіні ледве приховував найінтимніше, а збоку і зовсім його крихітні трикутники відкрили види на соковиті місця.
Зірка позувала в душі під час того, як лилася вода. Волосся Келлі було мокре, а макіяж з акцентом на очі зробив погляд якимось зухвалим.
Модель підняла одну з ніжок, а руками обперлася об стіну.
За 17 годин пост зібрав понад 50 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі відзначили, що зірка вийшла на фото спокусливою кішечкою, а її тіло просто досконале.
"Безсоромниця", - написав один з фанатів.
Нагадаємо, Келлі Гейл з'явилася в помаранчевому купальнику біля басейну.
По всій видимості, модель тільки що закінчила займатися, а потім поплавала в басейні, тому що її тіло було вологим від води.
Раніше ми писали, що Келлі Гейл показала тіло в купальнику молочно-білого кольору з коричневими вставками, які буквально злилися з її засмаглою шкірою - так, що здається, ніби бікіні "сповзла". Від красуні неможливо відвести погляд.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру
Також Politeka інформувала, що роздягнена красуня з Victoria's Secret показала розкішне тіло прямо у ванній: очей не відірвати