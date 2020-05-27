Модель, екс-ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Гейл Келлі, підкорила формами в душі

Молода красуня вміє розбурхувати фантазії своїх шанувальників, пише Politeka.net. На цей раз модель з'явилася в білому бікіні.

Маленький купальник підкреслив ідеальні принади зірки, зокрема, пишні груди і пружні сідниці.

Струнка талія, довгі рівні ніжки - ще одні достоїнства фігури знаменитості, які неможливо обійти увагою.

Зірка стояла напівбоком до фотографа, завдяки чому не тільки можна було насолодитися всіма вигинами красуні, але і оцінити наскільки вузьким купальником.

Верх бікіні ледве приховував найінтимніше, а збоку і зовсім його крихітні трикутники відкрили види на соковиті місця.

Зірка позувала в душі під час того, як лилася вода. Волосся Келлі було мокре, а макіяж з акцентом на очі зробив погляд якимось зухвалим.

Модель підняла одну з ніжок, а руками обперлася об стіну.

За 17 годин пост зібрав понад 50 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі відзначили, що зірка вийшла на фото спокусливою кішечкою, а її тіло просто досконале.

"Безсоромниця", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Келлі Гейл з'явилася в помаранчевому купальнику біля басейну.

По всій видимості, модель тільки що закінчила займатися, а потім поплавала в басейні, тому що її тіло було вологим від води.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл показала тіло в купальнику молочно-білого кольору з коричневими вставками, які буквально злилися з її засмаглою шкірою - так, що здається, ніби бікіні "сповзла". Від красуні неможливо відвести погляд.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

Також Politeka інформувала, що роздягнена красуня з Victoria's Secret показала розкішне тіло прямо у ванній: очей не відірвати