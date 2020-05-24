Модель, екс-ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Гейл Келлі похвалилася спортивною фігурою

На своїй сторінці в Instagram, красуня регулярно влаштовує сміливі фотосесії, де демонструє свою неймовірну фігуру у всій красі.

В цей раз Келлі показала фотографію, на якій вона позує в помаранчевому купальнику біля басейну.

По всій видимості, модель тільки що закінчила займатися, а потім поплавала в басейні, тому що її тіло було вологим від води, пише Рoliteka.net.

"Гарячі джерела", - лаконічно підписала знімок вона.

Шанувальники закидали Келлі захопленими компліментами. Люди не перестають захоплюватися її красою.

«Ваше тіло дивовижне»,» Яка неземна краса», «Внзах», - пишуть вони

Раніше ми повідомляли, Гейл, яка нещодавно відзначила 25-річчя, показала в Instagram свій святковий торт. Дівчина розділила десерт з Киннеманом. На забавних кадрах вони обидва вимазалися кремом.

"Так рада, що у тебе був чудовий день народження !!!! ❤️❤️❤️"; "Ви двоє такі милі!🔥🖤😍"; "О, я так люблю це! Так весело і мило ❤️"; "Збираюся сказати: ти виглядаєш як маленька дитина ..."; "Я так заздрю! Він прекрасний"; "Ох, як солодко!", - писали в коментарях.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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