Шведская модель Келли Гейл, которая является одним из ангелов Victoria's Secret, поделилась очень провокационным фото

Модель опубликовала у себя в Инстаграм снимок, на котором была полностью голой, передает Politeka.net. Красотка избавилась от всей одежды и залезла в ванную. Она сидела прямо, поджав под себя ноги, сверху на Гейл текла вода. Модель была полность мокрой, что придало особой пикантности кадру. Стоит отметить, что красотка без стыда засветила самые вкусные места – пышную грудь и упругую пятую точку.

За день ее пост собрал почти 75 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили множество приятных слов.

«Прекрасная», «Душ, мир и любовь к тебе, красотка», «Не честно», «Вот Это Да! Я не знал, что это так прекрасно», «Вау очень жарко», «Маленькая ванна», «Необычайно красиво», «Это слишком откровенно», «Как теперь заснуть», «Очень смело», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Келли Гейл поделилась фотографией со своим возлюбленным. На фото попали милые шалости красотки с бойфрендом. Они уединились с возлюбленным высоко в горах, где обнимались и целовались. Стоит отметить, что 25-летняя Келли встречается с мужчиной, который старше ее на 15 лет.

Напомним, что Келли Гейл из Victoria's Secret показала развлечения с голливудским красавчиком: "Ух, как сладко!".

А еще Politeka писала, что соблазнительная Келли Гейл из Victoria's Secret пошалила под струями воды: "Бесстыдница".

Также Politeka сообщала, что Келли Гейл из Victoria's Secret показала роскошное тело в мокром бикини: слишком горячий кадр.