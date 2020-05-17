Шведська модель Гейл Келлі, яка мешкає в США і відома як ангел Victoria's Secret, розділила іменинний торт зі своїм хлопцем, актором Юелем Кіннеманом

Як передає Politeka.net, красуня днями відзначила 25-річчя і поділилася у своєму мікроблозі в Instagram фото зі свята.

Так, на кадрах щаслива Келлі з'явилася разом зі своїм бойфрендом. Дівчина відломила шматочок чудового торта і намагалася нагодувати їм коханого. Судячи з виразу обличчя Юеля, йому подібний жест сподобався не дуже або ж він просто "вередував".

До речі, і у Келлі, і у Юеля весь рот був вимазаний шоколадом, але їх це не надто хвилювало. Мабуть, модель встигла вдосталь налакомиться десертом - а зовнішній вигляд - справа десята.

Примітно, що дівчина була в білій футболці з цікавим фотопринтом. Швидше за все, це дитячий знімок самої Гейл.

"Маленькі дівчатка стають великими дівчатками ... але деякі речі ніколи не змінюються🍫😁 25 років було смачно!!!", - поділилася Гейл в підписі.

Десятки тисяч людей кинулися коментувати пост і ставити лайки.

"Так рада, що у тебе був чудовий день народження !!!! ❤️❤️❤️"

"Ви двоє такі милі!🔥🖤😍"

"О, я так люблю це! Так весело і мило ❤️"

"Збираюся сказати: ти виглядаєш як маленька дитина ..."

"Я так заздрю! Він прекрасний"

"Ох, як солодко!"

Раніше ми повідомляли, Кейл записала зворушливе відеозвернення у своїй день народження. Красуня посвітила пружними принадами у спокусливій маєчці.

"Більшість з нас переживають важкі часи. Можливо, фінансові, зі здоров'ям або погано морально. В такі часи я особисто ще більше вдячна за оточуючих мене людей, яких я люблю... Сьогодні я святкую свій 25-й день народження. Мені офіційно чверть століття ... Але я вже давно живу, як бабуся, так що нічого нового, я вважаю. З любов'ю до всіх вас ...", - зізналася модель.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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