Популярна модель Демі Роуз, яку часто називають британською версією Кім Кардашьян, вразила спокусливим видом в купальнику

У себе в Instagram красуня опублікувала свіже відверте фото, передає Politeka.net. Роуз не стала відпочивати на карантині, щодня радуючи своїх шанувальників гарячими фото. На цей раз красуня одягла червоний купальник, який ледь прикрив її пишні форми. Варто відзначити, що купальник виглядав як нижня білизна. Роуз вивалила напоказ свою «п'яту точку», яка звела з розуму багатьох її шанувальників. Дівчина тримала в руках червоні троянди і спокусливо дивилася в кадр.

«Мріючи про політ на літаку», - написала модель, натякаючи на закінчення карантину.

За день фото красуні зібрало понад 350 тисяч лайків. В коментарях їй традиційно залишили безліч компліментів.

«Досконалість», «Роздягни мене своїми очима», «Мрія», «Яка велика!», «найкрасивіший ангел», «Чорт, ви дійсно набираєте вагу в потрібних місцях», «Круто», «Ти неймовірна», «Так мило», «Сумую за тобою», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Демі Роуз влаштувала гарячу фотосесію вдома. Красуня залишилася в одних трусиках, а зверху накинула джинсову куртку. Піджак не зміг приховати пишні груди Роуз, які буквально випригували назовні. На фото добре видно ідеальну фігуру зірки – її округлі стегна і тонку талію.

Нагадаємо, що засмагла Демі Роуз в рожевому бікіні показала свої солодощі: "Боже, аж слинки течуть".

А ще Politeka писала, що Демі Роуз не втримала свої форми в незвичайному купальнику: "Гаряча і скажена".

Також Politeka повідомляла, що прекрасна Демі Роуз позбулася білизни і приголомшила розміром: "Можна дивитися вічно".