Відома модель Демі Роуз показала спокусливе тіло без зайвого одягу

На фото Роуз в шортах і капелюсі сиділа на підвіконні, обіймаючи кудлату собаку на ім'я Тед. Красуня вирішила обійтися без білизни, тільки прилепила сердечка на найінтимніше, щоб хоч якось прикрити свій сором. Фотографія вийшла жаркою і спокусливою, на якій можна оцінити пишні груди красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тед і я. Любовна історія в місті", - написала Роуз під фото.

Фанати поставили майже 400 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Люблю цю мелодію", "Отже, найкраще. Мені подобається такий контент", "Отже, щаслива собака", "Я сходжу з розуму, згадуючи минулу ніч".

Раніше ми повідомляли, що модель Демі Роуз вразила спокусливій виглядом майже невидимому білизна.

Модель намагалася приховати груди під тонким чорним мереживом, що їй не дуже вдалося.

Чорне мереживо ледь не дозволило розглянути найінтимніше.

Роуз вляглася на диван, випнувши п'яту точку в невидимих бікіні.

Повідомлялося, що модель Демі Роуз приміряла дуже сміливий наряд.

Для знімка Демі Роуз вбралася в екстремально коротку помаранчеву футболку, в такий треба ходити дуже обережно, інакше "гордість" просто вивалиться назовні. На дівчині також є мініатюрні трусики того ж кольору.

Нагадаємо, засмагла Демі Роуз в рожевому бікіні показала свої солодощі

А ще Politeka писала, що Демі Роуз подратувала жарким видом в образі "дикої кішечки"

Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз подратувала жарким видом в образі "дикої кішечки"



