Модель Демі Роуз похвалилася літнім кадром, позуючи в стильному купальнику

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, показала неосяжні форми в купальнику з сердечками і здивувала розвагами на відпочинку. Схоже, щаслива модель не відмовляє собі в солодощах і любить балувати себе смакотою під час спекотних днів, повідомляє Politeka.net.

На новому кадрі задоволена Демі з легкою посмішкою на обличчі показала, як відпочиває біля пляжу і ніжиться на сонці. При цьому дівчина тримає на ногах тарілку з солодкими вруктами. Яскравий образ дівчини доповнюють сонцезахисні окуляри з незвичайним дизайном і акуратне кольє. Купальник з сердечками на грудях тут же розчулив фанатів:

«❤️❤️❤️❤️ Сама солодка дівчинка», «Ти така ідеальна, боже», «Зводиш мене з розуму, я люблю тебе», «Я люблю твої очі, твоє тіло, твою усмішку і всі тебе. Я сумую, тобі треба поговорити з тобою», «Ці грудей, якщо вони виглядають смачно», «Ми будемо ігнорувати, наскільки грудастой вона виглядає? @Demirose», «Так що це ваша їжа фітнесу», «Яка смакота 😍», «Я люблю це сам =] асаї органічні бомби LOL», - написали шанувальники.

До цього дівчина показала головні достоїнства в леопардовому бікіні і продемонструвала їх в улюбленому ракурсі, повернувшись до об'єктиву боком. Схоже, будні Демі дуже спекотні, адже знаменитість часто показує в профілі, як насолоджується сонячною погодою на природі.

Фанати не залишаються байдужими:

«Твої вишеньки прекрасні, Демі😍🔥🍑», «Це виглядає так сонячно😍😍😍😍», «Твій персик просто вогонь 🤤🔥», «які багаті сідниці🔥💋🔥🔥💋💋💋», «Хороші флюїди 🤤😍🤤😍», «фруктовий рай, апетитна ягідка», «@herofitnessuk знайшла тобі дружину», «Рясні Булочки. Вражає», «Ти дуже красива жінка🍑💨», «Прекрасна принцеса».

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