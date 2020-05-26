Модель Демі Роуз вразила спокусливим виглядом майже у невидимій білизні

Зірка продемонструвала свою розкішну фігуру, на ліжку, повідомляє Politeka.net. Модель намагалася приховати груди під тонким чорним мереживом, що їй несильно вдалося.

Чорне мереживо ледь не дозволило розглянути найінтимніше.

Роуз вляглася на диван, випнувши п'яту точку в невидимих бікіні.

Шовкове тіло знаменитості заслуговує тільки похвали. Пишні груди і кругла п'ята точка - від цієї фігури неможливо відірватися.

Модель розпустила волосся і дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.

Поруч з Роуз лежав іграшковий ведмідь з червоними сердечками на лапках.

"Я надто стара для ведмедів? 🐻", - підписала фото Демі.

За 10 годин пост зібрав майже 500 тисяч лайків та багато коментарів.

Зірку просто обсипали компліментами за настільки гаряче фото. Люди написали, що красуня не стара для м'яких ведмедиків, а деякі вирішили подарувати їй багато подібних м'яких іграшок.

Нагадаємо, Демі Роуз приміряла жаркий купальник з тонкими зав'язками і захопила мережу представленим образом.

Дівчина показала головні достоїнства в леопардовому бікіні і продемонструвала їх в улюбленому ракурсі, повернувшись до об'єктиву боком.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз з'явилася в крихітному купальнику.

Бікіні обтягнуло груди моделі, які, здавалося, зараз вирветься назовні.

Від ліфчика на талію йшов тоненький поясок з блискучими стразами, який додавав певної пікантності образу.

Нагадаємо також, що Демі Роуз постала в піджаку і чорних трусиках. Вона розстебнула одяг і посвітила оголеною груддю.

Нагадаємо, соковита Демі Роуз ледве вмістила пишні скарби у занадто відвертому вбранні

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