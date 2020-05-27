Модель Демі Роуз показала жаркий кадр з відпочинку на узбережжі океану

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, блиснула ідеальними формами на пляжі. Дівчина з'явилася в тісному купальнику червоного відтінку з незвичайним вирізом на грудях і засвітила зайве з-за незвичайного крою, повідомляє Politeka.net.

Роуз в цей раз з'явилася на сонячному фото біля самого берега океану в модному купальнику. Дівчина позувала сидячи перед об'єктивом і схиливши голову трохи вбік, при цьому її пишні волосся спадало на плечі незавязанными. Сама Демі була без макіяжу і какилибо прикрас, вся увага була прикута до образу дівчини - сміливий виріз на грудях не залишив байдужими фанатів.

«Де ти взяла цей костюм?», «Гарна 😍😘🙎🏻‍♀️», «Дуже добре», «Як би я хотів бути поруч😢 Вау 👏🏻🔥», «Така цнотлива, така мила», «Дуже Дуже Красиво 🌹 ♥ ️✨», «Я люблю тебе 💝», «😍🍒Скільки вишеньок👌😘», «Ти добре виглядаєш в червоному 👍👌», «Про, мені потрібно знати, звідки у тебе цей купальник !!», «Я просто хочу зустрітися з тобою, адже ти просто супер».

До цього Демі показала неосяжні форми в купальнику з сердечками і здивувала розвагами на відпочинку. Схоже, щаслива модель не відмовляє собі в солодощах і любить балувати себе смакотою під час спекотних днів.

На новому кадрі задоволена Демі з легкою посмішкою на обличчі показала, як відпочиває біля пляжу і ніжиться на сонці. При цьому дівчина тримає на ногах тарілку з солодкими вруктами. Яскравий образ дівчини доповнюють сонцезахисні окуляри з незвичайним дизайном і акуратне кольє. Купальник з сердечками на грудях тут же розчулив фанатів:

«❤️❤️❤️❤️ Сама солодка дівчинка», «Ти така ідеальна, боже», «Зводиш мене з розуму, я люблю тебе», «Я люблю твої очі, твоє тіло, твою усмішку і всі тебе. Я сумую, тобі треба поговорити з тобою», «Ці грудей, якщо вони виглядають смачно, аж слинки течуть», «Ми будемо ігнорувати, наскільки грудастой вона виглядає? @Demirose», «Так що це ваша їжа фітнесу», «Яка смакота 😍», «Я люблю це сам =] асаї органічні бомби LOL», - написали шанувальники.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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