Прихильники Алли Пугачової розкритикували співачку за відвертий наряд, який вона вибрала для прогулянки з молодшою донькою Лізою

Архівне фото, на якому примадонна красується в коротеньких джинсових шортах, було опубліковано на одній з фан-сторінок знаменитості. На знімку була зображена Пугачова і Ліза, якій на той момент було близько 4 років. Ліза була одягнена в гарне жовте плаття, а співачка – в шорти і джинсову жилетку.

«Дівчата такі дівчатка», - підписала фото автори акаунта.

За день пост зібрав понад 8 тисяч лайків. У коментарях почали хвалити примадонну за прекрасний зовнішній вигляд.

«Прям дівчинки— дівчатка! Просто СУПЕР красиві! Алла шикарна!», «Це щастя для доньки мати таку матусю, як Алла», «Супер дівчинки», «Лапочки», «Просто очей не відірвати», «Радість на старості років», - пишуть користувачі мережі.

Але знайшлися й ті, хто накинувся на Пугачову через її вбрання.

«Аллочка не треба тобі шорти, краще одягати спідниці», «одягни бриджі Алла!», «Алла спідниця краще», «А. Б схожа на пуголовка, голова величезна за рахунок шевелюри, а ніжки ну такі вже худенькі, не витримують ніякої критики...я б радила їй носити штанці вільні, шорти вже не пристойно, так буде естетичніше, вибачте за відвертість», - пишуть люди.

Нагадаємо, що шикарний замок Пугачової і Галкіна потрапив у кадр на домашньому відео: "Оце роздолля".

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