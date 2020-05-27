Дочку Алли Пугачової і Максима Галкіна побалувала батьків вишуканим десертом власного приготування

Таке відео з'явилося на фан-сторінці Єлизавети Галкіної в Instagram, передає Politeka.net.

Дівчинка приготувала полуницю в шоколаді. Автором відео очевидно став сам Максим Галкін, якого пригощають полуницею в шоколаді.

Можна подумати, тато сумнівається в здібностях дівчинки і пропонує їй спочатку самій спробувати своє блюдо:

«Мені Ліза зранку зробила полуницю в шоколаді. Слухай, смачно, так? Давай, ти перший пробуй! Приємного апетиту», – коментує Галкін за кадром.

Спадкоємиця, що володіє почуттям гумору батька, в кадрі пожартувала, що це бутерброди.

«Годувальниця батькова і материна», «Принадність дівчинка», «Супер», «Розумниця донечка! Хазяйка!», «Доча супер», «Маленький кулінар! Умничка! Смачно дивитися», «Яка гарненька»," Яка вона вже велика", - захоплюються в мережі.

Зазначимо, що Пугачова і Галкін привчають своїх дітей Лізу і Гарі до домашнього господарства з ранніх років. Діти разом з нянею або Аллою Борисівною пізнають нехитрі кулінарні тонкощі, самі прибирають за собою зі столу і складають посуд в мийну машину.

Також Галкін якось хвалився, що Ліза так любить прибирати, що їх домробітниця незабаром може залишитися без роботи.

Нагадаємо, дочка Пугачової мало не розридалася на царському «троні», скандальне фото: «Відбивають бабки, огидно».

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