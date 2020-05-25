43-річний російський гуморист Максим Галкін, чоловік 71-річної співачки Алли Пугачової зняв, як грає з дітьми в "догонялки"

Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram відео з гучною розвагою - шестирічні двійнята Ліза і Гаррі з вереском тікали від батька, а той їх наздоганяв (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

З криком "зараз зловлю, зараз наздожену" Галкін кинувся ловити своїх малюків. Коли справа запахла гасом, хитрий Гаррі придумав ніби він у будиночку, і батько тоді кинувся слідом за дочкою. Ліза примудрилася забавно впасти, але треба віддати їй належне, нітрохи не засмутилася, а продовжила веселощі.

При цьому в кадр потрапив розкішний особняк Галкіна і Пугачової. Також користувачі були ошелешені прекрасним садом і квітучими деревами, які оточують зоряний "замок".

За кілька хвилин відео встигли переглянути десятки тисяч фанатів сімейки. Користувачі кинулися обговорювати побачене.

"Каааайф в чистому вигляді 🧡🧡🧡класно мати власний парк 😄діти диво 💙"

"ой яка краса💔 Максим, ну ви неймовірний батько!!"

"Сад шикарний....👍"

"Цих спринтерів вже татові не наздогнати....такі вже великі, ох❤️"

"От їм веселуха😂😂😂"

"Оце роздолля) 😄"

"Швидше Макс🏃"

"Алла в цей час напевно будиночок на дереві будує? 😂"

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилися кадри, як Ліза Галкіна робить татові масаж - Алла Борисівна знімала процес. Дівчинка старанно "тупцювала" по спині Максима, а в кінці кінців навіть потерлася об нього "м'яким місцем".

"Чарівні ручки! Татова доча!"; "Ліза модниця!😍"; "Лизунька зцілить будь-якого !!! 👧🏼"; "Це ж, Аллуся так робить массаааж, а Лізонька наслідує😂", - коментували в мережі.

Нагадаємо, що шестирічний син Пугачової і Галкіна вразив талантом, відео: "Ілон Маск нервово курить в сторонці".

Як повідомляла Politeka, шестирічні діти Пугачової і Галкіна навчили зіркового тата новим вправам: навіть Кіркоров оцінив.