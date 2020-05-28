Скандальная телеведущая Ксения Собчак откровенно рассказала о первом браке с актером Максимом Виторганом

На днях звезда призналась, что была в счастливых отношениях с Виторганом, о которых никогда не жалела. В недавнем интервью «Осторожно, Собчак!» она заявила, что их брак не был ошибкой.

«Я была замужем. Когда я выходила замуж, то не считала это ошибкой. Да, я и сейчас не считаю это ошибкой», - отметила телеведущая.

Как известно, Ксения Собчак и Максим Виторган были женаты с 2013 по 2019 годы. У них в браке родился сын Платон. Расстались звезды из-за того, что Ксения начала отношения с режиссером Константином Богомоловым, за которого в последствие вышла замуж. Кстати, до официального развода Виторган с Богомоловым даже дрались из-за Ксении. Поклонники были уверены, что после этого пара больше не сможет нормально общаться.

Но Собчак и Виторган поддерживают хорошие отношения ради сына. Кстати, Богомолов тоже поддерживает дружеские отношения со своей бывшей женой, актрисой Дарьей Мороз. Она даже снимается в его сериале «Содержанки».

Добавим, что сам Виторган сейчас счастлив в отношениях с актрисой Нино Нинидзе. Собчак в одном из интервью призналась, что ей нравится, как они выглядят вместе. По словам ведущей, с Нино Виторган стал более решительным и мужественным.

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