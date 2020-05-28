23-річний український співак, MELOVIN, якого часто називають фаворитом судді «Х-фактора» Андрія Данилка, поділився новими фото, змусивши всю мережу обговорювати свою зовнішність

Як пише Politeka.net, серію нових кадрів артист опублікував на своїй сторінці в Instagram. Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) був одягнений у дуже епатажний костюм. Йому створили накидку з надутих рукавичок, які пофарбували у золотий колір. Крім цього, співак одягнув золоту маску, яка була схожа на маски з постапокаліптичних фільмів. MELOVIN позував на камеру, розбурхуючи фантазію шанувальників.

«Хотілося показати утрируваний фешн образ кожного з нас! Рукавички, маски, здавалося б, елементарні речі вийшли на новий рівень «маніпуляції» ставши в ціні на вагу чистого золота!», - написав співак під фото, пояснивши його суть.

Кожне фото артиста зібрало по 14 тисяч лайків. В коментарях шанувальники з різних країн стали хвалити співака.

«Ваауууу Мел це неймовірно», «Ти просто золото», «Круто», «Вражає», «Гламурно», «Геніально», «Восьме чудо світу», «Ти що золотом литий?», «Не вистачає тільки корони», «Завжди знала, що ти не з нашої планети. Нарешті одягнув свій інопланетний костюм», «Стає все небезпечніше і небезпечніше», «Боже, ну все, дах від краси летить», - пишуть фанати.

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