23-річний український співак, MELOVIN, фаворит ариста Андрія Данилка, одним фото змусив всю мережу обговорювати свою зовнішність

Як передає Politeka.net, Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постав у чорному піджаку. Для більшого ефекту епатажний молодий артист розпахнув його, засвітивши на грудях незвичайне тату. Також доповнив образ прямокутний кулон на ланцюжку.

Як завжди з блідою зовнішністю і оригінальними різнокольоровими зіницями (співак носить чорну лінзу на лівому оці) - MELOVIN меланхолійно дивився в камеру, прочинивши губи.

Співак вирішив привітати публіку, побажавши доброго ранку. Користувачі тут же відреагували на пост безліччю коментарів.

"Так схуд 😻😻😻😻"

"Який ставний чоловік ❤️"

"блідий як поганка👺"

"Та шо ж ви коїте, чоловіче? Господи..."

"Вау круте фото🔥🔥🔥"

"І як тепер заснути? 😻"

"А чому такий сумний?"

"це фото як куля в лоб"

"Серйозний як у поліції двері"

Раніше ми повідомляли, 11 квітня MELOVIN відсвяткував 23-річчя і вирішив у такий знаменний день порадувати шанувальників кадрами з особистого архіву. На них маленький Костя зображений з навушниками, соскою і домашніми тваринами.

"З днем народження", "Як тобі вдається бути таким милим", "З такого мілашки в такого брутала", "Такий милий", "Яка буська", "Який зайчик", "Який карапуз", "Які гарні щічки", - відгукнулися користувачі.

Також ми розповідали, як MELOVIN позував в елегантному костюмі на розсувних сходах, розташованих прямо на сцені. На задньому тлі виднівся порожній зал.

У підписі до фото артист поділився своїми відчуттями після чергового спілкування з шанувальниками в прямому ефірі в Instagram: "🖤 Друзі!!! Це було так тепло! Нереально! Мило! Хвилююче! Таке відчуття, що я просто прийшов до Вас в гості!"

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